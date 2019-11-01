10月車市重回4萬台 Toyota銷售最亮麗

（中央社記者韓婷婷台北1日電）受到9月底颱風假、買氣遞延影響，台灣10月車市銷售表現出乎意料，單月達4.1萬台、月增24.9%、年增17.1%，其中，龍頭豐田（Toyota）單月大賣1萬4179台最為凸出。

累計今年1至10月新車掛牌數已達35萬3207台、年減1.1%，在年底車商可望加碼促銷、還有兩年一度的新車大展推波助瀾下，全年車市規模可望與去年相當。

和泰車代理的豐田在10月表現銳不可擋，單月市占率高達34.5%，前10月銷量11萬3923台、年增15%，成長力道僅略遜於基期較低的福特（Ford），市占率也達32.3%，遙遙領先其他品牌。

和泰車表示，10月銷售表現亮眼主要來自於運動休旅車（SUV）產品線的強化，包括RAV4在10月就賣出3739台，中型皮卡Hilux雖單月掛牌數僅208台，但累積訂單已達1200台，讓豐田產品線的競爭力增強不少；此外，神車Altis單月掛牌2714台，Yaris、Vios月銷量也都有1000台左右的水準，都讓豐田在各級距的銷售令對手望塵莫及。

只不過，進口車占10月整體新車銷量比重達51.9%，國產車市場萎縮警報未除，賓士（Mercedes-Benz）10月銷量更突破3000台、月增20.8%、年增49%，比起其他品牌有過之而無不及，其中，要價超過新台幣200萬元的休旅車GLC單月賣出1057台，比起熱銷車款本田（Honda）CR-V的1215台毫不遜色，不但顯現消費者的口袋深度，更讓國產車感到壓力倍增。（編輯：鄭雪文）1081101