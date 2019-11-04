立委考察中火 台電：新廢水場上線前不外排

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中火力發電廠因放流水硼超標遭中市府重罰，立法院社會福利及衛生環境委員會今天到中火考察，了解新廢水處理場興建狀況；台電表示，新處理場上線前，燃煤機組放流水皆不外排。

中火因放流水硼3度超標，日前遭中市府重罰新台幣6000萬元，創國營事業史上遭罰最高紀錄，中市府還限期中火在11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

國民黨籍立委陳宜民、江啟臣、顏寬恒、沈智慧，與地方民意代表，今天上午前往台中火力發電廠考察正在興建中的廢水處理廠，廠長朱記民進行環保措施簡報。

江啟臣會前接受媒體聯訪表示，中火過去從空氣污染，到最近被台中市政府環保局查出水污染，之前是用肺發電，但是現在被說是用命發電，台電能不能改善，涉及到中央的能源政策，今天考察也會同經濟部與環保署，希望中央能夠重視。

陳宜民說，中火現在規劃要將燃煤換成燃氣，加上最近發生的廢水事件，希望透過考察來檢討；顏寬恒表示，中火規畫要興建2部燃氣機組，應該要先除役4部燃煤機組，能源政策一定要檢討，才能避免空污與水污的問題。

台電公司發言人徐造華表示，台中電廠因放流水硼超標，引發社會紛擾及關切，再度致上最深歉意，對於電廠發電過程中產生的廢水，經過目前廠內處理設施處理後，仍無法符合國家放流水標準，新廢水處理場預計今年底完成，新場上線前放流水皆不外排。

徐造華說明，台電評估儘管可能造成環保設備磨耗，目前以「源頭進行製程循環」方式，將中火5至8號機排煙脫硫製程的石膏濾液，持續迴流製程，因此不產生廢水，新廢水處理場將加速作業，儘速符合國家放流水排放標準。

台電公司董事長楊偉甫說，目前台電燃煤與燃氣發電占比都約37%，發電廠環保措施都是持續精進，至於中市府要求興建2部燃氣機組，原有4部燃煤機組除役不應轉備用，因台灣必須仰賴進口能源，應保有能源多元化，以維持供電無虞。（編輯：卞金峰）1081104