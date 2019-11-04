旅展銷售挹注 飯店業績進補

瞄準ITF台北國際旅展，各家飯店競爭白熱化，近年戰火從現場延伸至線上，飯店業繳出佳績，六福（2705）線上旅展業績已較去年成長5成。（六福提供）中央社記者江明晏傳真 108年11月4日

（中央社記者江明晏台北4日電）瞄準ITF台北國際旅展，各家飯店競爭白熱化，近年戰火從現場延伸至線上，飯店業繳出佳績，六福線上旅展業績已較去年成長5成，雲品看好旅展整體業績有望成長1至2成。

六福今年提前於線上旅展推出史上最低的六福莊住房專案吸引民眾下訂，成功引起第一波搶購風，截至目前為止，線上旅展業績已較去年成長5成。另外，台北六福萬怡酒店受惠四鐵共構交通優勢，今年「悠遊萬怡住房專案」也表現亮眼，時逢尾牙時節，台北六福萬怡酒店的敘日餐券商品也受到青睞，銷售表現亮麗，今年整體旅展業績目標為成長至新台幣4000萬元。

六福村為六福事業體的金雞母，受惠今年40週年多項主題活動與擴大客群的措施奏效，前8月入園人次逆勢成長10%，加上六福村3日才剛落幕的「墓碑鎮」萬聖遊行吸客，加上秋冬旅遊補助，入園人數大幅優於預期，全年挑戰總入園人次160萬，年增14%的目標不變。

雲品觀察，自10月30日上線銷售的雲朗觀光線上旅展銷售至今天為止，可見高單價的套票以及中價位的響應環保的聯合住宿券已成今年消費主力。目前線上旅展上線至今第4天，總體銷售業績與去年同期相比已成長5%，在11月8日旅展現場開賣後，總體業績目標有望成長1至2成。（編輯：郭萍英）1081104