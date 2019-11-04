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集邦：16:10螢幕明年在非蘋筆電市占仍低於2%

最新更新：2019/11/04 15:05

（中央社記者潘智義台北4日電）集邦科技今天指出，雖然筆電品牌商希望推出16比10的螢幕，但將會導致面板廠的成本大增，因此預期除了蘋果以外，這種規格的非蘋筆電明年市占仍低。

集邦科技表示，隨著窄邊框技術日漸成熟，螢幕占比持續拉高，導致筆電外觀變得更寬更扁，為了改變這種外觀，品牌廠再度提出採用16比10面板的需求。雖然蘋果採用16比10的面板已行之有年，在Windows筆電上也非全新概念，但考量面板廠經濟切割、品牌跟進意願，以及對消費者的實際影響，預估2020年非蘋筆電中，16比10機種的市占率仍低於2%。

雖然幾年前16比10的面板曾於市面上流通，但面板廠考量到玻璃的切割利用率不佳，提出16比9面板設計，當時除了蘋果以外，所有主流品牌廠都改以16比9為主流筆電的長寬比例。

不過，2019年由於戴爾（Dell）與夏普（SHARP）重新合作開發16比10面板，讓16比10面板再次成為話題。夏普在8代線面板廠投入16比10產能，很有可能是為了提高自家面板在筆電應用的市占率，因此願意與Dell合作開發。Dell首款16比10筆電已在8月上市，目前所知，台系、美系或中國品牌也有計畫跟進，預計2020年第2季開始16比10產品將陸續上市。

若從面板廠、品牌商與消費者分析，集邦科技對明年16比10面板市占率仍保守看待，因為對面板廠而言，16比10上下高度增加，導致切割數減少，玻璃利用率下降，進一步影響銷售利潤。以13.3吋為例，16比9於5代線切割片數為24片，切割率88%，但16比10於5代線切割片數為20片，切割率下降到77%。

因此，雖然目前有多家筆電品牌廠正與面板廠協商16比10面板，但大多數為尋求技術與意見上的交流，實際量產的案子不多。（編輯：楊玫寧）1081104

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