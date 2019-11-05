奇力新LTCC年底月產能估1億顆 攻5G供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件電感廠奇力新LTCC（低溫共燒陶瓷）產品產能良率持續上揚，法人估到今年底，LTCC月產能可擴充到1億顆，可望切入5G手機相關供應鏈。

展望奇力新集團產品布局，法人指出，公司持續深耕LTCC，強化旗下美磊原有LTCC產能，目前月產能約6000萬顆，毛利率和良率均較上半年提升，預估今年底月產能可擴充到1億顆。

展望應用出貨，法人表示，在5G應用帶動下，預期奇力新在LTCC明年下半年月產能可大幅增加，目前LTCC產品已經出貨給中國大陸網通廠商，預估明年第1季出貨可放量。

法人指出，5G應用帶動LTCC、高頻電感和微型一體成型電感（Mini Molding Choke）需求，預估用量可較4G時代增加25%到30%左右。

觀察稼動率表現，法人指出，目前奇力新電感產品稼動率約8成，晶片電阻庫存去化見成效，稼動率在45%到50%左右。

展望明年營運，法人預期，LTCC以及天線應用產品可望擴產出貨放量，加上集團旗下飛磁增溫，晶片電阻和電感產品供需可回穩，明年營運可重返成長軌道，預估業績年增率可超過1成，上看12%，每股純益可逼近8.5元。

奇力新第3季自結合併營收新台幣41.64億元，較第2季40.16億元成長3.68%，累計今年前3季自結合併營收118.78億元，較去年同期134.24億元減少11.52%。（編輯：張均懋）1081105