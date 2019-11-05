期待第二個張忠謀 台美攜手科技人才交流

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台灣以高科技產業聞名全球，以台積電為首的半導體產業更具有執牛耳地位，也是美商近年看重的研發基地，如何進一步育才、留才、攬才，成為台灣當前最重要課題之一。

「大概10、20年前，台灣有許多到美國唸書、學成歸國的留學生，這樣的科技人才回到台灣，造就了像台積電這樣的成績」，負責與美國在台協會（AIT）合作辦理人才循環大聯盟計畫（TCA）的經濟部官員對中央社記者表示，台美過去一直都是很好的產業戰略夥伴，不只在大企業，許多美國中小企業在升級過程中，也都相當倚重台灣科技人才，「其實很多最近來台灣投資的美商，背後都有台灣華裔做推手」。

「台灣人素質真的蠻優秀的，而且務實、謙虛」，官員笑說，不是自己老王賣瓜，而是這些台灣留學生過去在美國企業裡的貢獻，為美企對「台灣人才」的信賴度與評價打下良好基礎。

歸國人才帶回的海外經驗，為台灣高科技產業扛起優良口碑，被譽為半導體之父的台積電創辦人張忠謀，也是在1985年應時任行政院長孫運璿之邀，回台擔任工研院院長，隨後籌辦創立台積電。不過，官員指出，據AIT觀察，這樣的榮景近年已不復見，甚至到美國唸書的台灣學生也減少。

官員也指出，在美中貿易戰影響下，美國企業發展新興技術時，對台灣人才信賴度偏高；「美國需要台灣的科技人才、台灣也需要美國白領帶來新技術，所以才叫做『人才循環』計畫，就是他們可以過來、我們也可以過去」，官員說明，現在講究產業生態鏈，透過雙邊人才持續交流，有助台美變成更緊密的產業戰略夥伴，也能補足台灣人才較缺乏的「國際觀」。

張忠謀今天在人才循環大聯盟高峰會發表演說時不諱言指出，「台灣真的是個相當小的地方」，而他在美國36年求學、就業的經驗，讓他學到更重要的世界觀與謙卑。AIT與經濟部共同推動的這項計畫，正是希望從釋出產業實習職缺開始，促進台灣產業人才到美國進行實務交流，進一步帶動雙邊產業升級、合作。

AIT處長酈英傑今天在高峰會致詞談及此計畫時也表示，在國外獲取的經驗使這些人才返台後能繼續在各行各業發光發熱，希望藉由TCA計畫能在數位時代重現這樣的成功故事，並避免台灣人才流失。（編輯：鄭雪文）1081105