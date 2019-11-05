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數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

最新更新：2019/11/05 22:31

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，截至今年9月底止，數位存款帳戶開戶數達282.5萬戶，較去年同期增加1.6倍，今年可望挑戰300萬戶大關；其中台新銀行以158萬戶排名第一，市占率達55.9%。

金融監督管理委員會銀行局今天公布數位存款帳戶情況，截至今年9月底止，數位銀行帳戶開戶數攀升到282.5萬戶，較去年同期的108萬戶，增加1.6倍。

銀行局副局長莊琇媛表示，目前已開立戶數最多的前5家銀行依序為台新銀行158萬戶、王道銀行38.5萬戶、國泰世華銀行38萬戶、永豐銀行11.7萬戶及華南銀行7.9萬戶。

莊琇媛指出，數位存款帳戶依開戶安全等級共分為3類，第1類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶，至今年9月底止，共有91.3萬戶，較去年同期增加逾1倍。

第2類是已開立存款帳戶的既有客戶，在線上加開數位帳戶，至今年9月底止，共有81.1萬戶，較去年同期增加逾1.6倍。

第3類則為其他銀行的存款或信用卡客戶或自家銀行既有信用卡客戶，在線上開立數位帳戶，至今年9月底止，共有110.1萬戶，較去年同期的32.5萬戶，暴增2.38倍，是成長最多的一類。（編輯：楊玫寧）1081105

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