聯詠第3季獲利減4.53% 看好OLED明年大成長

（中央社記者張建中新竹6日電）聯詠第3季稅後淨利新台幣20.31億元，季減4.53%，每股純益3.34元。聯詠看好OLED驅動IC成長動能，預期明年上半年出貨量可望超越今年整年水準。

聯詠下午召開法人說明會，公布第3季營運結果。隨著系統單晶片（SoC）產品旺季銷售成長，聯詠第3季營收攀高至165.95億元，較第2季增加1.78%，續創歷史新高。

受部分產品售價調整影響，聯詠第3季毛利率31.07%，較第2季滑落0.98個百分點，加上營業費用增加，聯詠第3季獲利不增反減，稅後淨利20.31億元，季減4.53%，每股純益3.34元。

聯詠前3季營收478.47億元，年增21.17%，毛利率31.95%，較去年同期拉升1.56個百分點，稅後淨利61.25億元，年增41.21%，每股純益10.07元。

聯詠今天同時公布10月營收56.35億元，較9月增加0.37%，續創歷史新高。

總經理王守仁預期，第4季營收將約158億至163億元，將較第3季小幅下滑5%以內，毛利率也將持穩在30%至32%。

王守仁表示，隨著出貨高峰已過，第4季系統單晶片銷售將較第3季滑落，另外，因面板廠調整生產，大尺寸面板驅動IC需求保守。

受惠中國大陸手機廠推出5G手機，王守仁預期，第4季中小尺寸面板驅動IC業績可望有不錯表現，將較第3季略增。

隨著功能手機升級至智慧手機，面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）滲透率也可望提升至近5成水準，王守仁預期，明年TDDI銷售仍將較今年成長。

至於有機發光二極體（OLED）驅動IC，王守仁表示，受惠中國大陸積極推廣5G，明年OLED驅動IC需求可以期待，預期明年上半年出貨量可望快速擴增，將比今年整年還多，是明年營運成長主要動力。（編輯：楊玫寧）1081106