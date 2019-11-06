彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

（中央社記者潘姿羽台北6日電）談到金融情勢時常常會聽到經濟專有名詞「羊群效應」，甚至央行前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍也都曾在演說中提到，到底什麼是羊群效應，中央銀行今天在臉書粉絲團為大眾解惑。

羊群效應（herding effect）又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學中，常用此描述經濟個體的群聚行為（herd behavior），因為人類也會有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況在金融市場特別常見。

彭淮南在2016年11月的一場演說中，就曾提及此概念，他舉實例佐證說明，2005年7月，土耳其東部有1500多隻綿羊原本在崖邊吃草，其中1隻羊不知何故突然跳下懸崖，其餘綿羊便不明就裡地集體跟進；外匯市場的群聚行為，就相當類似這種羊群現象。

楊金龍今年10月25日的演說中也指出，短期外匯市場容易受特定訊息影響，出現對匯率預期改變的羊群效應，發生匯市參與者集體迅速在買賣方之間轉換的群聚行為。

央行進一步指出，這種因動物本能（animal spirits）、不完全訊息（incomplete information）等而出現的群聚行為，常常導致匯率過度波動、偏離基本面，很容易使得整體經濟受到傷害。

針對外匯市場充斥羊群效應的不理性行為，行為總體經濟學家Paul De Grauwe便主張，央行如果採逆風式（leaning against the wind）干預，有助穩定外匯市場，能有效消除匯率暴漲暴跌（boom and bust）的泡沫與崩盤，使匯率波動更能反映經濟基本面的變化，並讓外匯市場更有效率。（編輯：楊玫寧）1081106