合庫可望連續第3年加薪 2020年調幅上看5%

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）繼連續兩年加薪，合庫董事長雷仲達表示，明年也會朝加薪方向努力，若今年盈餘可達預算目標、增加加薪空間，再加上一般員工晉級加薪及員工持股信託上路，整體加薪幅度上看近5%。

合庫商業銀行及合庫商業銀行企業工會今天簽訂第5次團體協約，合庫表示，最大亮點在於人員調動，除明確訂定要符合5項原則才能調動外，也賦予員工權利，若不滿意調動結果，可在15天內進行協商；此外，父母及配偶去世喪假天數也由15天增加至21天。

雷仲達於會後受訪時表示，合庫已經連續兩年加薪，2018年加薪5.84%，2019年4.53%，2020年也會儘量朝加薪方向努力；明年一般員工晉級加薪幅度約2.84%，若今年盈餘可達預算目標，可再擴大加薪空間，儘量把加薪幅度拉高至4%以上。

雷仲達說，如果再加上明年上路的員工持股信託，合庫將為員工每人每月提撥1000元，換算等於平均為每人加薪0.82%，加上這部分加薪，整體加薪幅度約可上看近5%。

另一方面，雷仲達說，近年合庫逐步提高年輕員工福利，因應高齡化趨勢，希望未來加強對年長員工的福利照顧，舉例來說，現在健康檢查費用越來越高，但相關補助金額仍不高，應該會朝這方面著手。（編輯：鄭雪文）1081106