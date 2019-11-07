程泰集團不實施無薪假 董事長10月起不支薪

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）工具機大廠程泰集團董事長楊德華表示，集團員工不實施無薪假，正常上班，他個人從10月起不支薪，帶領員工因應景氣變化，預期今年第4季業績可較第3季佳。

觀察工具機產業景氣趨勢，楊德華今天接受中央社記者採訪表示，不僅台灣工具機產業景氣趨緩，全球工具機產業景氣都面臨衰退，他以日本客戶談話為例指出，日本今年工具機產業景氣衰退幅度恐相當明顯。

他表示，工具機產業景氣衰退時間可能延長，預估到明年第3季開始才有機會緩慢復甦，他有長期抗戰的準備。

談到程泰集團因應之道，楊德華指出，集團包括程泰機械、亞崴機電、益全機械等，員工不會實施無薪假，持續正常上班。他個人從10月起開始不支薪，帶領員工因應工具機產業景氣變化。

在產能布局，楊德華表示，集團在嘉義大埔美廠區的擴產計畫沒有改變，持續進行。

展望集團營運表現，楊德華預估，今年集團第4季業績表現可較第3季成長，明年第1季和第2季表現不會差，仍須觀察客戶拉貨力道，目前看來歐洲和美國客戶表現持穩。

程泰集團客戶群涵蓋汽機車、航太、機械、鐘錶、電子電器、能源等應用，產品包括車銑複合機、各式加工機、內外圓磨床等。

從市場比重來看，中國大陸市場占程泰集團整體業績比重近3成，美洲市場占比約1成多，歐洲市場占比2成多，日本市場占比約5%，中東市場占比約8%到9%。（編輯：黃國倫）1081107