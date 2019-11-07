群光前3季EPS 6.65元 寫歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北7日電）群光電子旺季效應發揮，第3季每股稅後純益2.4元，超越第1季的紀錄再創新高，年增26%。包括營收、毛利、營業利益、淨利、EPS均創新高，累計前3季EPS 6.65元，同創歷史新高。

群光表示，今年前3季獲利已超越過去所有年度的全年數字，受惠產品組合改善，加上包括高單價的電競、發光鍵盤等滲透率拉高，推動毛利率在第3季攀升至19.1%，創下13年新高，營利率9.6%則創12年新高。

展望第4季，群光預期第4季營運將受到新台幣升值影響呈現季減，相對去年同期則可呈現穩健成長態勢。

群光今天舉行法說會，公布季報，第3季營收與獲利表現優於法人預期，營收新台幣225.51億元，季增16.1%，年增4.8%；營業毛利50.09億元，季增31.3%，年增27.9%；營益利益25.08億元，季增48.3%，年增45.9%；稅後淨利16.55億元，季增28.6%，年增26.4%。第3季營收、營業毛利、營業利益與淨利均寫下單季新高紀錄。

群光前3季營收679.14億元，年增6.4%。營業毛利117.19億元，年增32.0%。營業利益46.21億元，年增53.7%。稅後淨利45.87億元，年成長69.7%，EPS 6.65元，打破2011年締造的EPS 6.62元歷史最高紀錄。

群光毛利率、營益率、淨利率在第3季與前3季雙雙達成「3率3升」的成績。

群光表示，目前包括智慧家庭、智慧建築、雲端智能等AIoT相關產品的營收占比，在前3季達到34%，為群光非PC產品排名第一的主流產品，僅次於PC產品的47%。群光前3季非PC與PC的產品營收占比分別為53%與47%。

群光也公布10月營收，衝上92.8億元，連續3個月創單月新高，月增1.6%，年增12.6%。累計今年前10月自結合併營收771.94億元，年增7.1%，創同期歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1081107