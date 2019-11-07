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紡織雙雄10月營收年減 儒鴻看好明年成長動能

最新更新：2019/11/07 16:37

（中央社記者潘羿菁台北7日電）紡織雙雄10月營收出爐，儒鴻10月營收新台幣26.49億元，年減1.98%，仍創下單月歷年第3高，聚陽當月營收22.37億元，較去年同期微幅衰退0.35%。

儘管無法超越去年10月營收27.03億元新高紀錄，儒鴻受惠於旺季來臨，10月營收創單月歷年第3高，累計今年前10月營收230.34億元，年成長1.35%。

儒鴻董事長洪鎮海日前提到，今年度將是成長態勢，明年將會新增3至5個新客戶支撐營運更樂觀，有望優於今年度，主要是客戶對於美中貿易戰衝擊逐漸適應，正陸續追加訂單中，訂單能見度已達明年6月。

法人表示，儒鴻今年第3季營收72.01億元，往年是落在第4季見到營收7字頭，進入第四季傳統旺季，預期營收保7不困難，不過是否能突破去年第4季營收最高峰75.5億元，仍有待觀察。

聚陽10月營收22.37億元，年減0.35%，也較9月衰退29.11%，累計前10月營收228.35億元，較去年同期成長13.77%。

法人表示，聚陽北越廠7月發生火災，部分訂單遞延到9月，推升9月營收攻上歷史新高，進入10月動能略減。

聚陽對明年度展望偏樂觀，董事長周理平日前指出，明年估計有4至6個新客戶加入，再加上既有客戶例如Target採購意願積極，觀察明年上半年營運將會呈現年增格局，適逢明年印尼有兩座新工廠投產，新增產能至少成長一成，整體明年全年有望優於今年。（編輯：楊玫寧）1081107

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