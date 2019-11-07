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國巨前3季每股賺14.26元 第4季庫存回復正常

最新更新：2019/11/07 17:21

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨第3季稅後淨利新台幣20.44億元，每股稅後純益4.81元；前3季稅後淨利60.51億元，每股稅後純益14.26元。展望第4季，國巨與客戶庫存均已回復正常。

在大中華區及亞太其他地區的需求回升下，國巨第3季合併營收103.17億元，較第2季增加7.7%，比去年同期減少66.4%；第3季毛利率31%，較第2季減少1.6個百分點，比去年同期減少38.3個百分點；合併營業利益16.67億元，營益率16.2%，較第2季減少1.4個百分點，比去年同期減少39.1個百分點。國巨第3季歸屬母公司業主淨利20.44億元，每股稅後純益4.81元。

國巨第3季非營業項目淨收入9.18億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換淨收益6.44億元、權益法認列轉投資收益0.51億元、利息淨收入1.44億元及其他淨收入0.79億元。

國巨累計前3季合併營收312.91億元，較去年同期減少48.7%；前3季毛利率36.5%，較去年同期減少27.9個百分點；營業利益63.45億元，營益率20.3%，較去年同期減少32.8個百分點。累計前3季歸屬母公司業主淨利60.51億元，每股稅後純益14.26元。

國巨前3季在非營業項目淨收入16.71億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益8.66億元、權益法認列轉投資收益1.3億元、利息淨收入5.33億元及其他淨收入1.42億元。

展望第4季，國巨指出，公司與客戶的庫存均已回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，不過中國廠區面臨缺工問題，無法在短期內大幅拉升產能利用率，預估成品庫存水位將會持續下降。此外，美中貿易爭端不確定性仍高，國巨對業績及營運展望仍將審慎應對。（編輯：張良知）1081107

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