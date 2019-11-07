前瞻建設助攻 精誠前3季EPS創14年來同期新高

精誠資訊今年前3季每股盈餘新台幣4.07元，創2005年以來同期新高。圖為精誠資訊與兆豐證券日前攜手推出的理財迎賓服務機器人。（精誠提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月7日

（中央社記者吳家豪台北7日電）資訊服務商精誠資訊今天董事會通過第3季財報，今年第3季與前3季營收雙創歷年同期新高；前3季每股盈餘（EPS）新台幣4.07元，為2005年以來同期新高。

精誠也公布10月合併營收15.94億元，年增2.8%；前10月累計營收達176.37億元，較去年同期成長13.53%。

精誠今年第3季合併營收56.71億元，年增13.4%；稅後淨利2.86億元，年增166.62%。前3季合併營收160.38億元，年增14.68%；前3季稅後淨利10.06億元，年增4.6%。

精誠表示，今年第3季營收創下歷年同期新高，主要動能來自半導體、金融、政府客戶，以及電子通路、電商客戶的成長貢獻，包含多家跨國企業的軟體授權與ERP（企業資源規劃）服務續約認列以及Azure雲服務銷售成長、金融客戶的資訊中心機房建置、大數據平台建置與主機硬體汰換等。

精誠指出，其他成長動能包括政府單位數位轉型投資在機房共構、異地備援、光纖骨幹暨網路設備，以及教育機構網路暨相關IT設施等；政府前瞻基礎建設計畫等多項專案持續認列，也是創造第3季營收成長的關鍵因素之一。（編輯：林孟汝）1081107