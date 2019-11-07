國銀對中小企業放款達成率破9成 今年可望超標

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天公布，截至今年9月底止，國銀對中小企業放款總餘額達新台幣6兆6833億元；累計今年前9月放款餘額，較去年底增加2453.88億元，目標達成率高達90.88%。

金融監督管理委員會銀行局表示，截至今年9月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆6833億元，較上月底增加532.59億元；累計今年前9月放款餘額，較去年底增加2453.88億元，占整年度目標2700億元，達成率高達90.88%。

銀行局副局長莊琇媛指出，前9月目標達成率已超過9成，今年一定會達標。

因應美中貿易戰帶來的挑戰與衝擊，政府在今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，整合土地、水電、人力、稅務及資金等政策措施，積極為台灣的經濟動能注入新的活水，今年以來台商回台投資額累計已達6270億元，持續帶動國銀對中小企業放款餘額，今年可望直接「超標」。

銀行局也統計，今年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.5%，占民營企業放款餘額比率為64.36%，分別較上月底比率增加0.24個百分點及0.26個百分點；另108年9月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，較上月底減少0.01個百分點。

莊琇媛補充，與去年底相比，今年前9月國銀對中小企業放款新增金額的前5大銀行，依序為土地銀行增加546.47億元、國泰世華銀行增加292.26億元、永豐銀行208.32億元、台灣企銀196.53億元及合庫商銀188.7億元。

銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：林孟汝）1081107