儒鴻苗栗染整廠產能轉移至桃園越南 整合資源

（中央社記者潘羿菁台北7日電）紡織股王儒鴻今天董事會通過苗栗染整廠遷廠計畫，纖維染整產能將轉移至桃園與越南2座染整廠，以整合資源和強化競爭力。

儒鴻表示，苗栗染整廠房與土地後續處置待評估規劃。

苗栗染整廠成立逾30年，主要做纖維上色的前染工段，月產能約20萬公斤至30萬公斤，考慮到近年來生產模式逐漸朝向胚紗織成布料後再染色，整體染整速度會比前染快，讓該廠稼動率近年偏低，單月營收僅新台幣幾千萬元。

儒鴻表示，目前確定將人員設備分別轉移至桃園與越南，現已開始徵詢同仁意願，預計今年底、明年初轉移，桃園與越南廠有後染工段，未來苗栗機器設備進駐後，有望發揮資源整合效益。

另外，儒鴻今年9月通過將在印尼設置織布與成衣一貫化工廠，總投資金額1.7億美元。董事會今天通過將購買印尼30年土地使用權，購入面積為24萬3200平方公尺，總交易金額2482.58萬美元，約新台幣7.55億元。

儒鴻在印尼一貫化工廠將分成3階段建廠，包括2個階段的成衣廠，每階段各60條線；第3階段則為織布擴產，月產能100萬公斤，全部計畫會在3年內完成。（編輯：楊玫寧）1081107