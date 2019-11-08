815全台大停電 巨路不服中油求償3.5億

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）815全台大停電，中油賠付台電相關損失3億5863萬元後，以違反勞務採購契約轉向承包商巨路求償，不過，巨路認為沒有操作疏失，雙方將對薄公堂。

2017年8月15日下午16時51分起，在台灣各地發生的大規模無預警停電，全台共17個縣市、共約592萬戶用電受到影響，分區停電直至晚間21時40分才正式解除；這也是1999年921大地震以來最嚴重的停電事件，時任經濟部長李世光鞠躬道歉並請辭獲准。

815全台大停電肇因為大潭電廠來自中油的天然氣供應突然中斷，導致6部機組跳機。中油認定是承包商巨路在更換分散式控制系統電源供應器操作疏失，造成大潭電廠跳電，因此在今年1月向台灣士林地方法院提起債務不履行損害賠償訴訟，向巨路求償3.5億元。

中油說，士林地方法院依契約規定為由，裁定移轉管轄至苗栗地方法院，中油雖提起抗告盼留在台北審理，但遭駁回。管轄權轉由苗栗地方法院，並在10月要求中油繳交裁判費。

中油強調，本案尚未審理，中油對官司立場及求償金額均不變。

巨路今天也以公告表示，815全台大停電，中油在賠付台電相關損失3億5863萬元後，以違反勞務採購，向巨路求償3億5863萬元。

巨路指出，更換分散式控制系統電源供應器時並無任何操作疏失，無法同意中油向巨路求償將委請律師並依法提出答辯，以維護權益。（編輯：林孟汝）1081108