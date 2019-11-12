宏達電強攻VR樂園 加大海外布局

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電深耕VR領域，旗下VIVELAND VR樂園採整廠輸出模式，加大海外布局，今年12月將拓展至印度德里，明年1月進軍阿拉伯，瞄準亞洲、中東娛樂市場，估明年海外營收貢獻將高於國內市場。

宏達電今天宣布，取得旗下VIVELAND團隊位於美國紐約的ARVI開發設計的VR密室逃脫遊戲 「拆解核危機」（Mission Sigma）及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權，此款最多可6人連線遊戲，將在15日於台北三創生活園區及高雄大魯閣草衙道同步上線。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，近年密室逃脫遊戲蔚為風潮，全台目前約有60餘家密室逃脫遊戲業者，其中多集中在北部，希望透過經營虛擬實境樂園的經驗，協助更多業者能透過VR密室脫逃遊戲，除降低包括空間及裝潢等高額成本外，更可不受場地限制更換遊戲內容，進一步提高回客率與經營收益，讓密室逃脫遊戲業者有更多的商機。

李文材表示，宏達電VIVELAND相關業務自2016年起一直都保持獲利狀態，同年首間VIVELAND虛擬實境樂園在台北三創設立，每年有10%左右的營業額成長，高雄VIVELAND7月改裝完成後，在暑期旺季則有營收成長達50%的表現；海外據點目前有香港VIVELAND。

李文材指出，今年12月將拓展至印度德里，明年1月進軍阿拉伯，瞄準亞洲與中東蓬勃發展的娛樂市場，後續也有東南亞、杜拜、印度孟買等合作和陸續洽談中，多採用「整廠輸出」合作模式，除了提供軟硬體，也協助人員訓練，並有顧問授權費用挹注，有助獲利表現，看好海外據點的加入，明年相關營業額將有高成長，海外市場的營收貢獻也將高於國內市場。（編輯：楊凱翔）1081112