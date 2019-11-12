更多編輯台推薦新聞：
120頭大象死於乾旱 辛巴威將遷移大批野生動物
國際

120頭大象死於乾旱 辛巴威將遷移大批野生動物

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

穩健成長 麗豐前3季每股稅後盈餘13.27元

最新更新：2019/11/12 21:15

（中央社記者韓婷婷台北12日電）麗豐-KY今年前3季稅後淨利10.55億元，每股稅後盈餘（EPS）13.27元，年增16.61%；內部樂觀看待逐季成長態勢，今天並宣布由品牌營運長趙承佑接任執行長兼總經理。

麗豐今天公布季報並發布新人事任命案，第3季營收新台幣12.67億元，年增11.24%，稅後盈餘3.42億元，EPS為4.31元，年增9.67%；累計前3季營收37.21億元，年增14.88%，稅後淨利10.55億元，EPS13.27元，年增16.61%，表現亮眼。

麗豐-KY表示，受惠於旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店在大陸地區持續招商拓展，並致力於產銷優化、行銷廣宣、管理效能等重要策略項目，挹注整體毛利率提升達85%，營業利益率站穩36%水準。在今年嚴峻的經營環境下仍保持穩健成長的目標，並且有信心樂觀看待全年營運逐季增溫的良好態勢。

麗豐-KY今天董事會決議通過新人事任命案，由趙承佑擔任執行長兼任總經理一職。趙承佑過去於集團內任職過克麗緹娜品牌營運長、哲美學院營運長、董事長特助等職務，熟稔集團產品開發及市場營銷等領域。（編輯：鄭雪文）1081112

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報