穩健成長 麗豐前3季每股稅後盈餘13.27元

（中央社記者韓婷婷台北12日電）麗豐-KY今年前3季稅後淨利10.55億元，每股稅後盈餘（EPS）13.27元，年增16.61%；內部樂觀看待逐季成長態勢，今天並宣布由品牌營運長趙承佑接任執行長兼總經理。

麗豐今天公布季報並發布新人事任命案，第3季營收新台幣12.67億元，年增11.24%，稅後盈餘3.42億元，EPS為4.31元，年增9.67%；累計前3季營收37.21億元，年增14.88%，稅後淨利10.55億元，EPS13.27元，年增16.61%，表現亮眼。

麗豐-KY表示，受惠於旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店在大陸地區持續招商拓展，並致力於產銷優化、行銷廣宣、管理效能等重要策略項目，挹注整體毛利率提升達85%，營業利益率站穩36%水準。在今年嚴峻的經營環境下仍保持穩健成長的目標，並且有信心樂觀看待全年營運逐季增溫的良好態勢。

麗豐-KY今天董事會決議通過新人事任命案，由趙承佑擔任執行長兼任總經理一職。趙承佑過去於集團內任職過克麗緹娜品牌營運長、哲美學院營運長、董事長特助等職務，熟稔集團產品開發及市場營銷等領域。（編輯：鄭雪文）1081112