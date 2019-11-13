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櫃買市場特色主題業績發表會 下週3連發

最新更新：2019/11/13 15:08

（中央社記者韓婷婷台北13日電）配合民國108年第3季財報公告，櫃買中心本週首先推出「富櫃200」主題式業績發表會，投資人參與熱烈反應良好，下週（11月18日、19日及21日）還有3場特色主題業績發表會登場。

舉辦地點為櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍參加。櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，18日起將接續辦理3場主題為「櫃買特色（一）」、「富櫃200（二）」及「生技醫療」業績發表會。

18日將邀請3家在各領域有不錯表現的「櫃買特色」公司，包括製程自動感測器與流量計製造廠桓達；茂生為國內客製化家畜禽飼料廠商；新鼎為國內專業資訊系統整合服務廠商。

櫃買中心表示，為使投資人更加瞭解今年度新推出富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，特於11月19日加碼推出第2場「富櫃200」主題，邀請專注創新設計及研發製造的電子連接器廠商宣德；國內從事安控影像軟體廠商聰泰；專業自動化機器設備製造廠商萬潤現身說法。

櫃買中心表示，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，目前在櫃買市場掛牌的生技業上興櫃家數計有142家，上櫃生技醫療公司市值則占所有上櫃公司的15%。21日即以生技醫療為主題，邀請國內隱形眼鏡龍頭精華，國內醫藥品連鎖通路商大樹）及隱形眼鏡專業製造廠商金可-KY。（編輯：蘇志宗）1081113

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