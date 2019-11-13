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UPS網路商城寄件電商幫手 增台灣等10市場

最新更新：2019/11/13 16:56
知名國際快遞暨運輸公司UPS宣布，UPS網路商城寄件服務拓展新增10個亞洲市場，其中也包含台灣，這項免費服務將是協助電商簡化訂單管理的好幫手。（UPS提供）中央社記者汪淑芬傳真　108年11月13日
知名國際快遞暨運輸公司UPS宣布，UPS網路商城寄件服務拓展新增10個亞洲市場，其中也包含台灣，這項免費服務將是協助電商簡化訂單管理的好幫手。（UPS提供）中央社記者汪淑芬傳真　108年11月13日

（中央社記者汪淑芬台北13日電）美商國際快遞UPS今天宣布，「UPS網路商城寄件服務」拓展至10個亞洲市場。UPS台灣分公司說，其中包括台灣，這項免費服務是協助電商簡化訂單管理的好幫手。

UPS台灣分公司介紹，寄件是企業服務中重要的一環，但也很耗時，UPS網路商城寄件服務免費協助電商等企業簡化訂單管理和遞送流程。

UPS台灣區總經理洪毅表示，台灣企業近期面臨的兩大挑戰是受到外部環境影響的供應鏈轉移，及客戶日益提高的服務要求。

洪毅說，UPS除協助業者透過減少轉運時間，提供更多的保證準時送達服務，使客戶擁有更高的經營彈性外，也提供平台協助台灣零售商整合多個跨境網路商城的訂單，增加能見度，使企業減少在寄件時間上的花費，將更多時間投注在產品銷售及業務成長。

10個UPS網路商城寄件服務新增的亞洲市場，除台灣外，還有香港、澳洲、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼。（編輯：管中維）1081113

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