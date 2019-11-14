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首頁 / 證券

矽力-KY躍居台股股后 高價IC設計族群同歡

最新更新：2019/11/14 11:36

（中央社記者張建中新竹14日電）矽力-KY股價延續強勁走勢，盤中一度達新台幣986元，大漲22元，超越精測，躍居台股股后，連帶帶動信驊等高價IC設計族群股價同步走高。

矽力-KY營運不斷攀升，內部並以業績成長2至3成為長期努力目標，除消費與工業產品市占率可望提高，網通產品也是矽力-KY未來營運成長主要動能。

此外，中國大陸廠商去美化趨勢成形，法人看好，矽力-KY可望受惠，吸引外資不斷搶進，並推升矽力-KY股價一路走高。

據統計，外資連續7個交易日共買超488張矽力-KY股票，帶動矽力-KY股價自11月4日的831元，攀高至13日的964元，大漲133元，漲幅達16%。

矽力-KY今天股價延續強勁走勢，盤中一度達986元，漲22元，雖未能刷新歷史新高價，不過，股價超越精測的981元，躍居台股股后。

在矽力-KY亮麗表現激勵下，信驊等高價IC設計族群股價也多同步走高，其中，信驊一度達843元，漲22元，漲幅2.68%。聯發科一度達413元，漲5元，漲幅1.22%。

祥碩股價也一度達540元，漲8元，漲幅約1.5%。譜瑞-KY一度達592元，漲6元，漲幅1.02%。

譜瑞-KY第3季每股純益達8.86元，超越矽力-KY的6.54元，譜瑞-KY前3季每股純益23.58元，也比矽力-KY的18.29元高出5.29元，穩居IC設計每股獲利王。反觀譜瑞-KY股價卻比矽力-KY股價低了近400元，後續是否掀起比價行情備受市場關注。（編輯：林興盟）1081114

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