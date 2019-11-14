輪胎業冷季獲利跌破1億 台橡改攻醫療鞋材

（中央社記者潘羿菁台北14日電）台橡執行長蔡偉強表示，受到車市減緩、美中貿易戰以及新產能開出3大衝擊導致今年獲利衰退，不過台橡將強化非輪胎應用市場，朝向醫療與高級鞋材耕耘，盼特用化學業績占比5成目標能早日達陣。

台橡今天舉行法說會，台橡日前剛公布第3季稅後淨利跌破新台幣1億元大關，僅剩1877萬元，創2年來新低紀錄，較去年同期衰退90.5%，每股稅後淨利（EPS）為0.02元，壓抑前9月稅後淨利為6.35億元，年減23.3%，EPS為0.77元。

今年第3季受到印度天然氣價格大漲，連帶讓電價與蒸汽費用一次性認列增加，再加上，國際車市需求放緩，台橡應用於輪胎材料營收比高達70%，連帶受到衝擊。

蔡偉強表示，南通與越南SEBS新產線預計明年首季商轉，南通新線將會專注於醫療等級應用，而越南有製鞋產業群聚，該廠將優先供應高級鞋材應用市場，有望成為台橡中、長期成長動能。

不過醫療等級應用材料需要長時間認證，蔡偉強期盼未來3、5年內，南通新線通過認證並達到滿載稼動率，另外，越南產能也須客戶驗證，但不如醫療等級費時。

至於台橡現階段主力市場輪胎業，蔡偉強表示，各國汽車需求全數放緩，包括中國車市前3季衰退10%，歐洲也預期今年度當地車市銷售可能負成長1%，印度今年前3季更是大幅度衰退20%，都是壓抑台橡營運動能，不過相關機構最新預測，印度明年度有望回升，現階段尚未感受到拉貨力道，只能再觀察。

蔡偉強強調，台橡在非輪胎營收比重從2015年的17%，增加至2018年的26%，其中，應用於鞋材營業毛利3年內成長3.5倍，因此台橡會堅持在拓展新市場與高質化領域，期盼在5年內特化產品營收占比達到50%。（編輯：楊凱翔）1081114