經部輔導計畫邁入6年 聚陽轉型見成效

（中央社記者潘羿菁台北18日電）經濟部國貿局協助台灣紡織廠國際行銷計畫進入第3年，輔導廠商當中，紡織股后聚陽為唯一成衣廠，聚陽指出，傳統ODM模式必須轉型才能與客戶關係緊密，也刺激同仁增長國際觀。

經濟部國際貿易局為協助紡織業提昇國際行銷能力，自2013年委託紡拓會起推動「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，為延續計畫成效，並自2017年起將計畫期程延長為3年，今年為本期程第3年，累積計畫執行長達6年。

紡拓會表示，計畫可分為兩大輔導作法，一、組團赴海外拓銷或是邀請國際買主來台採購等，累計3年已創造商機逾7500萬美元。二、給予廠商客製化輔導。

今年客製化輔導名單中，聚陽為唯一成衣廠，顯然成衣廠強化設計能量的趨勢逐漸形成，聚陽也坦言，傳統的ODM模式，往往只是配合客戶需求，提供研發能量。不過公司早已透過內部計畫M-STAR，建立品牌文化思維，比代工客戶更早看到市場需求，主動積極提出研發建議，培養出與客戶更為緊密的夥伴關係。

而藉由國貿局整合行銷與商機開發計畫，聚陽認為，可以進一步拓展同仁國際觀，提升員工能力，此外，搭配公司內部M-Star計畫，形成1+1大於2效益，讓客戶不只是看到聚陽出產的成衣，還能與公司共創價值。

因此紡拓會將於11月26日舉行計畫成果發表會，除靜態陳列計畫執行成果之外，並邀請聚陽、大統新創與富泰企業3家受輔導廠商分享寶貴的行銷經驗。（編輯：黃國倫）1081118