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宏碁集團攜手緯穎 捐贈交大高效能運算中心

最新更新：2019/11/18 18:51
電腦品牌廠宏碁與旗下系統整合商智聯服務公司18日宣布攜手緯穎科技，共同捐贈國立交通大學高效能運算中心（HPC Center），並擴大培育人工智慧人才。（宏碁提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月18日
電腦品牌廠宏碁與旗下系統整合商智聯服務公司18日宣布攜手緯穎科技，共同捐贈國立交通大學高效能運算中心（HPC Center），並擴大培育人工智慧人才。（宏碁提供）中央社記者吳家豪傳真 108年11月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠宏碁與子公司智聯服務今天宣布攜手伺服器大廠緯穎科技，共同捐贈國立交通大學高效能運算中心（HPC Center），透過產學合作結合軟體、硬體及服務。

交大台南校區打造高效能運算中心，由宏碁捐贈人工智慧（AI）平台aiForge，讓人工智慧使用率及效能極大化；系統整合商智聯服務公司捐贈30台桌上型電腦、網路布線、廣播教學及電腦教室設備安裝等，並負責日後的維運服務；緯穎捐贈13台硬體設備高效能運算伺服器。

宏碁集團創辦人暨致遠基金會董事長施振榮表示，交大高效能運算中心除提供交大師生使用，更將開設企業管理階層及技術人員實作課程的教育訓練，擴大培育AI人才。

致遠基金會由施振榮發起成立，以支持產學合作、設立產學共創中心、促進交大台南校區及沙崙科學城長遠發展為宗旨。

交通大學代理校長陳信宏說，感謝業界及校友的關注，支持建置高效能運算中心，不僅對台南校區發展有所助益，也連帶提升整個交大的競爭力。（編輯：蘇志宗）1081118

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