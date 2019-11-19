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投資保單退燒 美元及人民幣前9月保費衰退逾4成

最新更新：2019/11/19 21:18

（中央社記者劉姵呈台北19日電）金管會今天公布，今年前9月外幣保單新契約保費收入為新台幣3968.76億元，較上年同期衰退18%；其中投資型保單買氣持續退燒，美元及人民幣保費年衰退皆逾4成，澳幣也年減近3成。

金融監督管理委員會保險局今天公布，今年前9月外幣保單新契約保費收入為3968.76億元，較去年同期衰退18%；其中，投資型衰退最多，較去年同期衰退36%，傳統型年減5%。

從各幣別來看，今年前9月美元新契約保單保費收入108.65億美元，較去年同期衰退21%；其中，投資型衰退最多，新契約保費收入為27.56億美元，較去年同期衰退41%；傳統型則有81.09億美元，年減11%。

今年前9月澳幣新契約保費收入為10.74億澳元，年增0.09%，為唯一逆勢成長的外幣保單；其中，投資型新契約保費收入3.47億澳元，較去年同期減少28%；傳統型則有7.27億澳元，較去年同期成長24%。

今年前9月人民幣新契約保單保費收入為48.91億人民幣，較去年同期衰退46%；其中，投資型保費收入為46.25億人民幣，年衰退幅度高達47%；傳統型則有2.66億人民幣，年減1%。

金管會表示，保險業銷售保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：林孟汝）1081119

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