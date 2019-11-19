貿協東京宣傳4大展 強化台日企業合作重要平台

貿協19日在東京舉行「台灣產業及國際專業展聯合記者會」，介紹台灣資通訊等4項產業與4項重要展覽。東京台貿中心主任陳英顯（左4）期盼促進更多日商到台灣參展、看展。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月19日

（中央社記者楊明珠東京19日專電）外貿協會今天在東京舉行「台灣產業及國際專業展聯合記者會」，介紹台灣資通訊、工具機、食品與智慧醫療產業前景，及4大項重要展覽，成為強化台日企業合作與交流的重要平台。

外貿協會今天在記者會中介紹台灣資通訊等4大產業前景，以及台北國際電腦展（COMPUTEX）、台北國際工具機展（TIMTOS）、台北國際食品展（FOOD TAIPEI）與台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）等4項展覽對日本企業的重要性。

外貿協會在記者會中邀請今年參展的指標業者日本貿易振興機構（JETRO）、台達電子（Delta）及上銀科技（HIWIN）分享產業趨勢與參展經驗。

東京台貿中心主任陳英顯被媒體問到日商投資台灣的金額創新高一事時表示，日本對台灣的投資近年聚焦在服務業、美食、觀光產業。例如JR東日本公司宣布要在台灣經營大飯店，也在台北信義區經營「atre」商場，JR東日本正陸續規劃其他在台灣的事業。

台達電子品牌長暨基金會副董事長郭珊珊受訪時表示，台達電子開發出全世界目前唯一的8K投影機，今年3月份剛推出由日本放送協會（NHK）拍攝的8K影像紀錄片「水起台灣」，提醒水資源的重要。

郭珊珊說，這次訪日也與森美術館舉辦的新展覽「未來與藝術展」（Future and the arts）有關，這項展覽中最重要的作品需要透過8K投影機呈現。

她表示，台達電考慮在日本運用8K投影進行合作，包括大型的傳統戲曲在現場實況轉播。由於8K投影能呈現在大螢幕上，所以有機會與很多動畫公司合作，希望在明年東京奧運利用8K投影，帶給民眾精彩的畫面。

外貿協會表示，日本穩居台灣第3大貿易夥伴，今年前9月，雙邊貿易額達490億美元，其中台灣外銷至日本的資通訊及電子產品、工具機、食品與醫療等產品，占台灣對日出口總額近6成。

貿協指出，明年邁入第40屆的COMPUTEX 2020，將以「5G」、「人工智慧」、「物聯網」、「資訊安全」、「邊緣運算」和「創新與新創」作為主題。

COMPUTEX 2019有近3000位日商前來參觀，在JETRO的積極協助下，推薦新創公司參加InnoVEX展區，促成多項台日企業成功對接案例。

經濟部統計，近年台灣食品及飲料業產值年年增長，2018年為201億美元，年成長2.18%。FOOD TAIPEI 2019結合相關設備展，規模創歷史新高，與東京食品展同為亞洲最重要的食品展之一。這項展覽除了有JETRO設立的日本館外，日本東京奧運主辦單位更積極組團來台觀展，尋找食材供應合作機會，成功吸引950名日本買主，為第2大買主國。

台灣機械工業同業公會調查顯示，去年台灣工具機產值達47億525萬美元，出口值達36億5570萬美元。今年甫獲亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）的「AFECA最佳展覽獎」冠軍的TIMTOS是目前台灣最具規模的展覽，TIMTOS 2019共吸引754位日本買主到台灣觀展，是第2大買主國。

日本是台灣第2大醫療器材出口國，去年對日出口額共4.1億美元。結合上、中、下游醫療產品的Medical Taiwan是台灣醫療產業最完整的B2B專業展，日本是今年這項展覽第2大買主國。（編輯：韋樞）1081119

外貿協會表示，日本穩居台灣第3大貿易夥伴，今年前9月，兩國貿易額達到490億美元，其中台灣外銷至日本的資通訊及電子產品、工具機、食品與醫療等產品，占對日出口總額近6成。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月19日