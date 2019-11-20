貿易戰及香港衝突 業者：台港商辦兩樣情

（中央社記者潘羿菁台北20日電）美中貿易戰開打逾1年，根據高力國際調查，台港商辦呈現兩樣情，在台灣地區，預期明年頂級大樓與信義區將面臨嚴厲漲租挑戰，商辦轉為房東市場，反觀香港示威衝突升溫，恐對商辦大樓租售造成進一步下修壓力。

高力國際認為，美中貿易戰開打至今，很明顯看到台灣受惠於台商積極返台設廠，帶動工業地產甚至是商辦租售需求增溫；從統計數字觀察，今年前3季台北市商業不動產與土地整體交易額已突破千億元、約新台幣1009億元，其次則是台中市約576億元，第3至6名則依序為新北市約409億元、高雄市約358億元、桃園市約347億元，以及台南市約284億元。

高力國際針對台北市商辦租賃市場調查，截至目前可供租賃的樣本棟數為253棟，總供給租賃面積為161.7萬坪，空置率僅4.18%，換句話說，待租坪數不到6.8萬坪，也就是近155萬坪都有企業承租。若進一步調查整棟滿租情況，則高達176棟，也就是近7成大樓都處於滿租狀態。

再者，台北市商辦租賃市場連續11季單季淨去化量超過5000坪，主要是企業門面升級及擴編需求、營運整併、彈性工作空間進駐、科技媒體電信產業的擴張為租賃主力。

而供給量持續緊縮，目前興建中大樓以自用為主，整體市場已轉為房東市場，大面積選擇有限，預計今年底空置率將跌至3.3%，房東漲租企圖心強；尤其2020年頂級大樓與信義區將面臨嚴厲漲租挑戰。

反觀在香港地區，高力國際表示，一開始受到美中貿易戰讓金融業擴張放緩讓商辦需求下降，緊接著今年6月又碰到反送中等示威行動持續進行擴大，種種不確定因素促使辦公室租賃需求降溫，其中跨國公司、大型金融保險及中國企業在港暫停擴張，金融業受壓裁員。

同時也觀察到金融及法律服務業者等業者選擇往郊區移動，整體香港商辦投資市場方面，受到整體投資信心下滑交易量萎縮，今年更出現15年來首見無單一產權交易案例。

高力國際認為，目前香港示威衝突升溫，恐對明年香港辦公大樓租金及售價有下修壓力，屆時，空置率也會隨之上升。（編輯：黃國倫）1081120