美中貿易談判添變數 台股恐高檔整理

（中央社記者吳家豪台北21日電）美國國會參議院通過法案支持香港人權，引發北京不滿，市場再度對美中兩國能否達成貿易協議感到憂慮；法人認為，國際股市上檔仍有壓力，預期短線台股將維持高檔震盪整理格局。

美股3大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌112.93點，或0.40%，收在27821.09點；標準普爾500指數下跌11.72點，或0.38%，收在3108.46點；那斯達克指數下跌43.93點，或0.51%，收在8526.73點。

台股昨天開低震盪，盤中低點11591.73點，隨後重回11600點大關之上，蘋概三王走跌，電信三雄走揚，台股尾盤跌幅收斂，終場下跌25.2點，收在11631.2點，跌幅0.22%，成交值新台幣1162.6億元。外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，三大法人合計賣超26.51億元。

台灣證券交易所20日傍晚發布新聞稿指出，導光板廠茂林-KY按規定重新編列第3季財報補正後，將於22日起恢復普通交易。

食品大廠南僑受到匯損侵蝕，10月單月每股稅後盈餘為0.3元，年減9%，累計前10月每股盈餘2.8元，營業利益率增加0.25個百分點，第4季旺季效益持穩表現。

欣興旗下軟板廠同泰受惠於三星S11新款手機訂單挹注，加上揚州廠重整經營團隊，營運績效提升。法人看好同泰今年第4季本業轉盈，將是2016年以來首度獲利，明年也將重回獲利。

法人表示，市場等待美中達成協議，國際股市上檔仍有壓力，近期台股大型電子權值股表現相對強勁，但中小型股相對弱勢將影響大盤動能，加上近期台股反彈時量能偏低，預期短線指數將維持高檔震盪整理格局。（編輯：趙蔚蘭）1081121