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首頁 / 證券

布廠冠星完成競拍 拚紡織股后地位

最新更新：2019/11/21 11:23

（中央社記者潘羿菁台北21日電）運動品牌Adidas短纖布料廠冠星-KY完成競價拍賣程序，今天上午已於台灣證券交易所完成開標作業，得標加權平均價為184.06元，緊接25日起連續3天進入公開申購作業，公開申購承銷價定為158元。

法人分析，從競拍得標加權平均價184.06元以及最新公開申購承銷價158元觀察，屆時12月5日正式掛牌價格，冠星-KY將進入「紡織百元俱樂部」，更有機會與聚陽、廣越角逐紡織股后地位。

冠星-KY上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。冠星-KY表示，本次參與投標的合格標單共8400筆，得標筆數368筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為184.06元，公開申購承銷價為158.00元。

冠星-KY指出，公司辦理競價拍賣股數總計2519張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價172.30元，最高得標價262.00元，計算得標加權平均價為184.06元。依照證券商承銷或再行銷售有價證券相關規定，冠星-KY競拍最低承銷價（競拍底價）為138.60元，以最低承銷價格1.14倍為上限，因此訂定下一階段公開申購價格為158.00元。

冠星-KY預計辦理公開申購股數計945張，將於11月25日至11月27日為期3天的申購日，11月29日公開抽籤。（編輯：趙蔚蘭）1081121

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