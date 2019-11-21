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企業接班危機 調查：86%公司面臨人才斷層

最新更新：2019/11/21 19:44

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）根據人力銀行調查，有高達86%企業面臨人才斷層，71%企業沒有實施接班計劃。人力銀行建議，企業必須趁早建立人才培育計畫，找出適當接班人，才能因應全球經濟、產業迅速變化。

台灣企業靠著「愛拚才會贏」闖出一片天，更締造經濟奇蹟，不過，企業近年除了面臨轉型升級，更有許多企業苦尋適當接班人。104資訊科技今天公布「2019台灣接班人暨關鍵人才大調查」，調查指出，有86%企業面臨人才斷層，71%企業沒有實施接班計劃，僅有13%企業滿意人才品質。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明分析，台灣企業除了面臨接班人計劃陷入危機，中高階主管也邁入高齡化，且產業變化迅速，建議企業必須建立完善的人才培育計畫。

根據調查，由老闆親自執行接班計劃的占36%，其次則是由人資單位負責占33%。晉麗明認為，接班最大挑戰在於經營者思維，以及有效的教育訓練與培訓資源。

他說，若要培養一位稱職的接班人至少要花上5年到10年，建議企業接班人計畫應有專業人員協助，並且趁早制定相關培訓計劃。

104資訊科技在10月1日至20日間進行「2019台灣接班人暨關鍵人才大調查」，針對全台灣各大企業的企業經營者、人資單位（HR，Human Resource）及用人主管進行網路問卷調查，共1138份有效樣本，95%信心水準下，估計誤差正負2.91個百分點。（編輯：楊凱翔）1081121

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