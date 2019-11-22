許勝雄：台商回流千載難逢 錯過再等20年

總統蔡英文（前左）22日到新北市參訪金仁寶集團旗下的康舒科技，董事長許勝雄（前右）受訪時強調，目前台商投資是牽涉台灣永續發展的關鍵時刻，也是千載難逢的機會。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）金仁寶集團董事長許勝雄今天表示，目前是台商回台投資千載難逢的機會，他期待政府跟與全世界簽訂FTA，積極爭取加入CPTPP。如果錯過投資台灣的關鍵時刻，將會再等20年布局。

蔡總統與經濟部長沈榮津今天前往新北市淡水區參訪金仁寶集團旗下的康舒科技，視察廠商落實投資的情況。

康舒為全球前10大電源供應器ODM及OEM研發及製造廠，為降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，計畫在台新增投資新台幣25億元，提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，鞏固全球競爭優勢。

蔡總統致詞表示，經濟部投資台灣事務所統計，康舒科技等台商累計投資金額已達7000億元，感謝金仁寶集團與其他150家在地企業，根留自己的故鄉土地。

許勝雄接受媒體聯訪時強調，目前台商的投資牽涉台灣永續發展的關鍵時刻，也是千載難逢的機會。如何創造友善投資環境，有更大能量招商引資，將產業、動能、信心帶上來，非常重要。

他說，西元1980年代，台灣受美國貿易法301條款處置，台商陸續布局全球；在中美貿易戰後，許多產業供應鏈重新調整與規劃成本，台商為滿足客戶需求回台灣及東南亞投資，運用自己的能力進到全球的經濟區塊。

許勝雄表示，金仁寶關係企業有兩家投資台灣，將最重要的研發與營運中心都擺在台灣。康舒科技在淡水投資智慧型節電系統；仁寶擴充平鎮廠房，在新竹擴大招募才人，以滿足受關稅衝擊的伺服器需求，越南廠將增加同被列在關稅清單的網通產品。金寶科技則在泰國、菲律賓增加投資。

許勝雄強調，一直期待政府做兩件事，要與全世界簽訂FTA（自由貿易協定），進入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。如果沒有與全球經濟區塊簽訂特別經濟協定時，會使台商在台灣布局時面臨高成本的不利競爭環境。若簽署後，會有愈來愈多台商願意回台投資。

許勝雄說，台商與外資盼望有利的投資環境，尤其在5G、雲端時代，台灣有充分的軟硬體與營運人才，是國家競爭力很重要的關鍵，若有更多台商、外資願意投資台灣，將增加動能、所得、消費能力。

許勝雄說，台灣與國際接軌幾十年，與客戶有彼此誠信的先天優點，這次台商回來，政府應該給予中小企業更多關注，若沒把握千載難逢機會，並營造友善招商環境，企業下次要再等20年才有能力重新布局產業鏈。

他強調，這是非常嚴肅的問題，牽涉到台灣永續發展的關鍵時刻，20年後回頭看看台灣，如果此時什麼事都不做卻有很多干擾，其實對台灣不利。（編輯：張銘坤）1081122