法人：美中貿易戰未轉壞 台股展望仍正向

（中央社記者潘羿菁台北24日電）受到美中貿易戰陷入詭譎影響，22日台股短線獲利了結狹幅震盪，尾盤由黑翻紅小漲作收，後續台股展望，法人認為，美中貿易戰並未轉壞，無須太悲觀。

22日台股終場上漲8.53點，收在11566.8點，終場仍成功守住10日線和月線位置，成交值縮至1072.48億元。

對於台股下週表現，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資在9月以來的積極買進，近日有浮現短線獲利了結或跡象，也可能是時序開始接近外資長假。但考量到市場資金充沛，貿易戰即使沒有結論、但也沒有惡化的狀況下，不用對後市轉為悲觀。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，美國聯邦準備理事會（Fed）今年三次降息，Fed主席鮑威爾在上月FOMC會後聲明表示，中美貿易談判已有進展，預計經濟將溫和擴張，並透露超額準備金最低水平為1.45兆美元，準備金上升有利貨幣市場穩定，也暗示將觀察經濟情勢而暫停降息動作，配合Fed預先寬鬆貨幣政策下，美股仍將震盪走高。

在台灣部分，黃俊斌認為，第4季以來台股重量級電子股陸續舉辦法說會，受惠於5G、人工智慧（AI）等相關應用商機顯現，顯示高階製程需求持續擴張，預料電子廠釋出樂觀訊息，以及美股仍有資金面支撐指數，預料台股將持續創高，不過大盤創高的過程，也須提防漲多個股回檔的風險。（編輯：黃國倫）1081124