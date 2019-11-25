5G手機帶動高頻電感 奇力新和順絡電子吃補

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）5G應用帶動智慧型手機電感元件需求，法人指出，目前高頻電感供需缺口較大，交期拉長，顯示高頻電感需求回溫，預期台廠奇力新集團和中國順絡電子為主要受惠者。

中國本土法人報告指出，5G智慧型手機機將帶動電感元件需求提升，預估平均每支5G智慧型手機將增加45顆到60顆電感元件，因應5G智慧型手機輕薄短小設計，01005規格電感元件需求大增，價格是0201規格的3倍。

台灣本土法人報告指出，5G應用帶動低溫共燒陶瓷技術（LTCC）、高頻電感和微型一體成型電感（Mini Molding Choke）需求，預估用量可較4G時代增加25%到30%左右，達到250顆。

中國本土法人指出，目前高頻電感供需缺口較大，日本大廠村田製作所（Murata）在電感元件產品交期已經拉長到2個月到3個月，中國市場需求持續增加，中國廠商順絡電子交期也拉長到3個月。

0201規格電感元件多應用在高階智慧型手機產品，法人指出，近期交貨週期拉長，顯示產業需求改善，預估明年2020年新款智慧型手機備貨開始、時間提前，高頻電感市場需求持續回溫。

從客戶端來看，中國法人報告指出，順絡電子持續切入中國華為、OPPO、Vivo、小米等智慧型手機供應鏈，順絡電子也開始量產01005規格電感元件，未來有機會受惠5G手機放量。

因應5G需求，奇力新深耕LTCC產品，強化旗下美磊原有LTCC產能，預估今年底月產能可擴充到1億顆。目前奇力新LTCC產品已經出貨給中國大陸網通廠商，預估明年第1季出貨可放量。明年奇力新在LTCC以及天線應用產品可望擴產出貨放量。

從全球電感元件市場看，法人表示，其中TDK-EPC、村田製作所、奇力新集團列位前3大，奇力新集團市占率達到13%，TDK-EPC市占率約20%，村田製作所約15%，排名第4的太陽誘電（Taiyo Yuden）市占率約12%，順絡電子占比約8%排名第5。（編輯：郭萍英）1081125