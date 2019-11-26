更多編輯台推薦新聞：
法國廢置城堡削價出售 政府再推古蹟樂透募資修繕
國際

法國廢置城堡削價出售 政府再推古蹟樂透募資修繕

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

智慧船舶導入遠距醫療 台船中華電等四方合作

最新更新：2019/11/26 11:17

（中央社記者潘羿菁台北26日電）台船、中鋼運通、中華電信與高雄榮總四方攜手合作，展開「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，創下台灣導入船舶遠距醫療照護首例。台船表示，後續將討論工作目標，啟動船舶升級計畫。

台船為台灣最大造船公司，看準數位化趨勢，先前內部推動智慧船廠，運用智慧科技改善製程或是節省成本，近年從智慧船廠延伸到智慧船舶，例如，中鋼運通4艘20.8萬噸散裝貨輪加裝大數據蒐集服務，項目包括Big Data Server、WiFi-AP、網路拉線、資料蒐集程式、資料儲存等船端建置、輪控系統AMS 、航儀ECDIS系統資料蒐集、FBB500衛星、VSAT衛星、數位電話等。

如今智慧船舶將升級，中鋼運通找來台船、中華電信與高雄榮總四方簽署「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，針對船員長期在海上工作，如何透過遠距醫療達到健康照護的服務加值。

台船董事長鄭文隆表示，造船業、航運業、通訊業、醫療業甚至更多產業應往智慧化發展，這是趨勢。

台船副總周志明說，後續四方將展開細節討論訂定工作目標，並針對中鋼運通現有船舶進行改造作業，力求做到守衛船員健康的任務。

未來台船將繼續鑽研智慧船舶技術，包括各類船舶強度及性能資料收集建立（震動、船體變形、流體計算、航速），朝船舶節能與安全管理發展提供給船東應用。（編輯：黃國倫）1081126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報