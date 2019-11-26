智慧船舶導入遠距醫療 台船中華電等四方合作

（中央社記者潘羿菁台北26日電）台船、中鋼運通、中華電信與高雄榮總四方攜手合作，展開「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，創下台灣導入船舶遠距醫療照護首例。台船表示，後續將討論工作目標，啟動船舶升級計畫。

台船為台灣最大造船公司，看準數位化趨勢，先前內部推動智慧船廠，運用智慧科技改善製程或是節省成本，近年從智慧船廠延伸到智慧船舶，例如，中鋼運通4艘20.8萬噸散裝貨輪加裝大數據蒐集服務，項目包括Big Data Server、WiFi-AP、網路拉線、資料蒐集程式、資料儲存等船端建置、輪控系統AMS 、航儀ECDIS系統資料蒐集、FBB500衛星、VSAT衛星、數位電話等。

如今智慧船舶將升級，中鋼運通找來台船、中華電信與高雄榮總四方簽署「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，針對船員長期在海上工作，如何透過遠距醫療達到健康照護的服務加值。

台船董事長鄭文隆表示，造船業、航運業、通訊業、醫療業甚至更多產業應往智慧化發展，這是趨勢。

台船副總周志明說，後續四方將展開細節討論訂定工作目標，並針對中鋼運通現有船舶進行改造作業，力求做到守衛船員健康的任務。

未來台船將繼續鑽研智慧船舶技術，包括各類船舶強度及性能資料收集建立（震動、船體變形、流體計算、航速），朝船舶節能與安全管理發展提供給船東應用。（編輯：黃國倫）1081126