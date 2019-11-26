聯發科明年展望樂觀 蔡力行：全面性成長

（中央社記者張建中台北26日電）聯發科今天發表首款5G系統單晶片天璣1000，執行長蔡力行表示，明年營運將會有不錯成長，5G是一個重要原因，智慧家庭等其他方面也將同步成長，將是全面性成長。

聯發科今天在台北與中國深圳兩地舉行發表會，發表首款5G系統單晶片天璣1000，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅、精測總經理黃水可與京元電董事長李金恭等合作夥伴都出席台北場發表會，為聯發科站台。

蔡力行表示，天璣1000是一個令人引以為傲的產品，展現聯發科在台灣在地生根的能力，不只數據機上傳與下載速度快，運算能力也好，安兔兔跑分創下50萬分的佳績。

聯發科在5G時代不會只在手機應用領域，還會進入非手機應用領域，蔡力行說，聯發科正規劃一系列5G系統單晶片產品，將會有完整產品線，未來並會持續採用台積電的6奈米與5奈米製程技術，明年6奈米產品將會設計定案（tape out）。

蔡力行表示，一開始做好還不夠，要一個一個做好，並期望能在市場有好進展，有更多的營收、更高的獲利，才有更多的資源繼續在台灣投資。

除中國大陸，聯發科未來5G也將全面性開發市場，逐步拓展歐洲、美國與韓國等市場。蔡力行還說，聯發科不僅會繼續投資5G，在智慧家庭、電視與娛樂等方面投資也不會減緩。

何麗梅表示，聯發科早在2年多前就決定採用台積電的7奈米製程生產5G系統單晶片，具超低功耗與低延遲性等特性，台積電將會持續投資開發先進技術，做為聯發科等全球半導體廠創新的後盾。（編輯：鄭雪文）1081126