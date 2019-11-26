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聯發科首款5G系統單晶片 天璣1000亮相

最新更新：2019/11/26 16:54
聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市，聯發科執行長蔡力行（圖）下午在台北出席記者會說明。中央社記者裴禛攝　108年11月26日
聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市，聯發科執行長蔡力行（圖）下午在台北出席記者會說明。中央社記者裴禛攝　108年11月26日

（中央社記者張建中台北26日電）聯發科今天正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市。

聯發科今天在中國深圳與台灣兩地舉行發表會，發表首款5G系統單晶片。聯發科總經理陳冠州在深圳發表會中表示，聯發科堅持不斷投入技術，並取得領先地位，未來仍將毫無保留擁抱新技術。

陳冠州說，聯發科將永無止境追求好的用戶體驗，並將與客戶長期且深度合作。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，首顆5G系統單晶片名為天璣1000，將5G系統單晶片命名為「天璣」具有領先、貢獻與推動3個意涵。

李宗霖說，聯發科在5G一定會是領先，並是全球10大5G專利擁有者，未來將持續為5G標準制定貢獻，也將協助客戶開發最有競爭力產品。

聯發科指出，天璣1000採用7奈米製程，有4個主頻高達2.6GHz的安謀（ARM）Cortex-A77核心，與4個主頻2GHz的ARM Cortex-A55核心，並採用ARM Mali-G77 GPU。

天璣1000支援5G雙載波聚合，聯發科表示，天璣1000同時支援5G雙卡雙待，並整合Wi-Fi 6和藍牙5.1+標準在單一晶片裡，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產。（編輯：鄭雪文）1081126

聯發科26日發表首顆5G系統單片天璣1000，台灣場發表會由執行長蔡力行（右3）主持，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅（右2）等合作夥伴到場站台。中央社記者張建中攝　108年11月26日
聯發科26日發表首顆5G系統單片天璣1000，台灣場發表會由執行長蔡力行（右3）主持，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅（右2）等合作夥伴到場站台。中央社記者張建中攝　108年11月26日
聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市。聯發科執行長蔡力行（中）邀請總統府國策顧問何美玥（左5）、經濟部技術處5G辦公室技術長張麗鳳（左4）與台積電資深副總何麗梅（右5）等合作夥伴出席與會。中央社記者裴禛攝　108年11月26日
聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市。聯發科執行長蔡力行（中）邀請總統府國策顧問何美玥（左5）、經濟部技術處5G辦公室技術長張麗鳳（左4）與台積電資深副總何麗梅（右5）等合作夥伴出席與會。中央社記者裴禛攝　108年11月26日
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