聯發科累積18年功力 躋身5G領先群

聯發科26日發表首款5G系統單晶片天璣1000，執行長蔡力行（圖）在台北表示，明年營運將會有不錯成長，5G是一個重要原因，聯發科不僅會繼續投資5G，在智慧家庭、電視與娛樂等方面投資也不會減緩。中央社記者裴禛攝 108年11月26日

（中央社記者張建中台北26日電）聯發科今天正式發表首顆5G系統單晶片天璣1000，躋身全球5G領先群，這是聯發科過去18年來一路自2G、3G、4G至5G累積的研發成果，也將是未來成長動能。

聯發科今天在台北與中國深圳兩地盛大舉行發表會，發表首款5G系統單晶片天璣1000，分別由執行長蔡力行與總經理陳冠州主持。

隨著天璣1000的推出，讓聯發科不再是追隨者，搖身一變成為5G領先群，令蔡力行滿心欣喜，說天璣是一個令人引以為傲的產品，不只數據機上傳與下載速度快，運算能力也好。

聯發科今天的發表會，不僅吸引眾多媒體出席，晶圓代工龍頭台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅、精測總經理黃水可與京元電董事長李金恭等合作夥伴也都到場站台。

對於聯發科5G的成果，董事長蔡明介先前表示，5G晶片是聯發科自2001年進入2G以來，一路從3G、4G至5G累積的成果。

蔡明介說，以創新驅動是聯發科核心價值觀之一，創新範圍不只是技術及產品，還有營運商業模式。聯發科創立22年來，不斷發明與創新，提供客戶最有競爭力的產品跟服務。

聯發科26日正式發表5G系統單晶片天璣1000，首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市，聯發科執行長蔡力行（圖）下午在台北出席記者會說明。中央社記者裴禛攝 108年11月26日

聯發科一開始產品是光碟機驅動晶片，蔡明介表示，當時日本與歐洲廠商比較領先，日本同業曾透過代理商傳話，叫聯發科不要做。不過，經過創新與不斷努力，聯發科把別人認為不可能的事情，變成可能。

蔡力行今天也多次表示，天璣1000是聯發科在台灣長期投資研發的成果，聯發科要持續在技術做到領先，才會有好的產品，並在市場有好進展，有更多的營收、更高的獲利，才有更多的資源繼續投資，形成正向循環。

聯發科遍布台灣、歐洲、印度、美國與新加坡共數千人的研發團隊，累計投資新台幣1000億元，是聯發科能夠在5G時代躋身全球領先群的一大關鍵。

蔡力行說，聯發科在5G時代不會只在手機應用領域，還會進入非手機應用市場，聯發科即將與英特爾（Intel）合作進軍筆記型電腦市場；聯發科並將全面開發5G市場，除中國大陸，還將擴展歐洲、美國與韓國市場。

隨著首款搭載天璣1000的終端產品將於2020年第1季量產上市，法人看好，聯發科可望受惠首波5G換機需求，明年營運成長可期。蔡力行也預期，明年將會有不錯成長。（編輯：鄭雪文）1081126