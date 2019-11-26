奇力新5G高階電感布局越南 切入歐系車用供應鏈

奇力新集團營運長郭耀井26日表示，明年搶進各產業領先客戶群，新產品業績看增，擴大布局東南亞產線。法人指出，奇力新已切入華為供應鏈。中央社記者鍾榮峰攝 108年11月26日

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件廠奇力新因應美中貿易戰，布局中國湖南工業園區以及越南和馬來西亞，5G用高階電感產線往越南移動。法人指出，奇力新切入歐系車用供應鏈，明年新產品營收看增。

展望電感元件產品趨勢，奇力新營運長郭耀井指出，新一代產品邁向一體成型規格發展，因應從粉末、線圈到製程等關鍵環節整合需求，奇力新近日併購長期合作提供線圈材料的中國大陸信源電子，擴大集團線圈自製能力，預估大尺寸一體成型電感成本可降10%。

法人指出，信源線圈材料也間接切入車用和高階智慧型手機終端客戶，線圈業績占信源整體業績比重約8成到9成。

併購信源電子後，奇力新集團目前在全球布局15個生產工廠，其中在中國就有9個。因應美中貿易戰市場區隔，奇力新集團在中國湖南建立生產基地，包括奇力新、旗下飛磁、旺詮和美磊等公司，規劃在中國產能轉移到湖南基地，旺銓在昆山前段製程也計畫遷移到湖南。

奇力新集團也布局越南和馬來西亞，其中越南廠深耕積層式高頻電感產品，鎖定5G應用，郭耀井預期，明年第2季積層式電感產品往越南移動，另外傳統繞線和小型molding電感產品也將轉移到越南廠。

奇力新集團旗下旺詮，以往在中國昆山的電阻品產能，過去1年到2年持續調整因應貿易戰，移到馬來西亞，法人指出，當地電阻產能占全球出貨約5%，到今年底旺詮在電阻通用品可替代競爭對手所有產品。

在新產品布局，郭耀井指出，集團持續布局天線、濾波器、高Q值電感等產品。

在低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品，郭耀井指出，集團切入晶片平台design in端，目前打進2到3個晶片平台，透過模組化也獲得2個到3個終端品牌案，預估明年可望發酵，LTCC擴產估明年開始貢獻業績。

展望明年營運，郭耀井表示，集團持續增加新客戶、搶進各產業領先客戶群；增加生產動能、擴大戰線；提升新產品營收表現濾波器；擴大布局東南亞產能，分散風險；內外垂直水平進行整合。

在車用布局，法人表示，除了美磊切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電感供應外， 奇力新也布局日、美、韓系車用供應鏈，並切入歐系第一階車用供應鏈。

在手機布局，法人指出，奇力新集團除了切入三星、小米、Vivo等品牌手機外， 明年之前有機會切入OPPO，此外奇力新也切入華為（Huawei）品牌手機小型電感元件供應鏈。

從產品應用來看，法人預估，今年車用和工控占比約22%，通訊應用占比約24%，電腦運算占比約31%，智慧型手機和平板電腦占比約12%，消費電子產品占比約11%。

奇力新11月中旬公告，透過旗下旺詮科技（昆山）以現金取得信源電子製品（昆山）100%股權，交易總金額人民幣3.15億元（約合新台幣13.65億元）。（編輯：林孟汝）1081126