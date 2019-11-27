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奇力新攻5G新品營收看增 股價急拉衝半年高點

最新更新：2019/11/27 11:19

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件廠奇力新盤中急拉，最高來到97.2元，漲4.7%，是5月上旬以來波段高點。法人指出，奇力新布局5G電感，並切入歐系第一階車用供應鏈，估明年新產品營收看增。

因應美中貿易戰市場區隔，奇力新集團在中國湖南建立生產基地，集團也布局越南和馬來西亞，其中，越南廠深耕積層式高頻電感產品，鎖定5G應用。

奇力新表示，明年第2季積層式電感產品往越南移動，另外，傳統繞線和小型molding電感產品也將轉移到越南廠。

在馬來西亞廠，奇力新集團旗下旺詮以往在中國昆山的電阻品產能漸移到馬來西亞，法人估到今年底旺詮在電阻通用品可替代競爭對手所有產品。

在新產品布局，奇力新集團持續布局天線、濾波器、高Q值電感等產品。在低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品，集團打進2到3個晶片平台，預估明年可望發酵，LTCC擴產估明年開始貢獻業績。

在車用布局，法人表示，除了集團旗下美磊切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電感供應外， 奇力新也布局日、美、韓系車用供應鏈，並切入歐系第一階車用供應鏈。

在手機布局，法人指出，奇力新集團除了切入三星、小米、Vivo等品牌手機， 明年之前有機會切入OPPO，此外，奇力新也切入華為（Huawei）品牌手機小型電感元件供應鏈。（編輯：郭萍英）1081127

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