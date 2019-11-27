迎第4季促銷旺季 全球電視出貨季增19%

（中央社記者潘智義台北27日電）集邦科技旗下研究機構WitsView研究經理胡家榕今天表示，第4季電視品牌為年底促銷備貨，預估全球電視出貨量6542萬台，較第3季增加19%。

胡家榕表示，面板廠透過減產，讓價格在第4季逐步築底，低價穩定的電視面板有助電視品牌銷售布局。

WitsView調查，第3季全球電視品牌出貨量5497萬台，較第2季增加16.8%，較去年同期減少1.9%。第2季美中貿易局勢緊繃，導致品牌商備貨態度轉為觀望。不過，第3季中下旬進入中國雙11與歐美節慶促銷備貨季，品牌商皆積極衝高出貨，同時期望透過大型促銷以彌補上半年的業績缺口。

不過，今年受到美中貿易關稅問題，以及中國內需市場飽和，與消費者對電視依賴度持續下降等因素影響，即便中國品牌積極擴展海外市場，今年整體出貨量仍將小幅衰退1%。

調查顯示，第3季電視品牌出貨前兩名仍為韓系品牌，龍頭三星（Samsung）透過親民價格進一步提升量子點（QLED）產品的市占，帶動今年QLED 電視出貨量首次突破500萬台大關，滲透率倍增至2.5%，同時推升三星第3季整體出貨達1041萬台，季成長17%，年增6.8%。

韓廠樂金電子（LGE）第3季出貨達744萬台，較第2季成長25.3%，較去年同期增加14.5%。LGE挾其集團面板資源，及自家電視組裝的成本優勢，在旺季促銷季節競爭優勢更加明顯。（編輯：蘇志宗）1081127