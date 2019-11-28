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首頁 / 證券

蘋概三雄休息 台股守住5日線之上

最新更新：2019/11/28 10:40

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台股今天盤中高檔震盪，蘋概股三雄休息整理，大盤守住5日線之上。法人表示，中小型類股走堅，投信持續加碼，建議投資人可逢低布局。

台股今天高檔量縮震盪，蘋概股三雄台積電、鴻海和大立光休息整理，大盤守住11600點整數關卡和5日線約11594點之上。

截至10時16分，台股加權指數來到11619.41點，下跌28.05點，跌幅0.24%，成交值來到新台幣468.61億元。電子股盤中跌0.35%，金融股跌0.31%。

主要蘋概股高檔整理，其中台積電盤中來到309元，跌0.64%。鴻海盤中來到90.4元，小跌0.22%，股王大立光來到4490元，跌0.88%。

日月光投控力守平盤77.1元。可成來到257.5元，下跌2.28%。

被動元件族群國巨來到334.5元，小跌0.59%，華新科來到174元，跌1.14%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股加權指數盤中量縮整理，高檔震盪，上攻量能不足，預估今天成交量約1000億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，櫃買OTC指數持續走高，有落後補漲的趨勢，中小型類股走堅，投信持續加碼，建議投資人可逢低布局。（編輯：黃國倫）1081128

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