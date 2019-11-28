聯發科5G晶片看旺 外資喊目標價500元

（中央記者江明晏台北28日電）聯發科發表首款5G系統單晶片天璣1000，亞系外資看好在5G晶片業績挹注下，將能推動2020年的強勁成長，維持聯發科「買入」評等，將目標價從482元提高至500元。

亞系外資指出，聯發科晶片規格規劃是針對2020年中國大陸5G市場量身定制，例如，聯發科5G SoC的測試結果說明與兩種SA（標準單獨）和NSA（非獨立）的網路，這對於獲得主要電信運營商通路進行銷售認證至關重要，而支持2CA（載波聚合）和雙模SIM（例如4G+5G/5G+5G）的規格，對於中國大陸的網路共享策略也很重要，看好聯發科規格設定，加上台積電7nm晶圓代工的支持，將有助於聯發科在中國大陸獲得更多的市占率。

亞系外資認為，聯發科憑藉高階5G SoC和隨後面向主流市場的低成本5G SoC，預估聯發科5G SoC出貨量在2020年有上升潛力，並提高2020年5G SoC的出貨量，估計從3800萬單位增加到5500萬單位。因此，上調聯發科明年、後年每股獲利預估至21.75元與25.84元，維持買入評級，將目標價從482元上調至500元。

聯發科今年以來股價節節高升，近3個月股價漲幅逾15%，今天高點來到432元，漲幅約2.2%。（編輯：張均懋）1081128