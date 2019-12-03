LINE Pay推全新App 將在台啟動跨境支付

（中央社記者吳家豪台北3日電）行動支付服務LINE Pay台灣與一卡通今天共同宣布，與LINE Pay日本、LINE Pay泰國、Naver金融集團及NHN PAYCO等國際支付業者展開合作，將在台灣啟動跨境支付服務。

LINE Pay同時推出全新App開放下載，讓用戶在實體通路消費時，可享受更快速順暢的付款流程，並更新品牌logo。LINE Pay與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」也正式更名為LINE Pay Money，讓服務名稱更簡單易懂。

LINE Pay台灣董事長丁雄注致詞時提出關鍵字「成長」，並表示2019年台灣有超過57萬家商店、逾50家行動支付業者，行動支付認知率高達96.6%。

談到2019年市場成長背景，丁雄注有4大期許。首先，希望用戶有更方便的支付方式；其次，希望店家提供客人簡易的支付方式；第三，希望企業創造方便簡易的支付工具；第四，希望政府能滿足市場需求。

丁雄注預測，2019年LINE Pay台灣會員數將成長47%至730萬人，合作商店數將成長47%至16.4萬家，綁卡數將成長48%至500萬，交易筆數將成長48%至2億1400萬筆。

展望2020年，丁雄注認為，LINE Pay的成長需要打破國界限制，創造無國界、無縫的支付體驗。

LINE Pay與一卡通成立「行動支付跨境聯盟」，成員包含在日本註冊用戶數第一的行動支付品牌LINE Pay日本、泰國市占率第一的Rabbit LINE Pay、韓國網購最多人使用的行動支付Naver Pay、在實體店家擁有高覆蓋率的行動支付品牌PAYCO、LINE Pay、一卡通，將提供服務給總計超過7800萬的用戶。

行動支付跨境聯盟將於2020年第1季籌備跨境交易服務，陸續開放韓國、日本及泰國的用戶來台洽商或觀光時，直接使用原本的行動支付App，即可於LINE Pay Money的合作店家掃碼結帳，讓用戶在原本熟悉的支付介面完成付款。

在下一階段，行動支付跨境聯盟將開放LINE Pay台灣用戶至日本、韓國及泰國旅遊時，可在旅程中打開LINE Pay的合作通路地圖，查詢鄰近的合作店家，並透過地圖確認觀光客專屬的優惠活動。

此外，LINE Pay為了在台拓展多元支付場景，宣布將與餐飲外送平台foodomo深度結盟，強化LINE Pay在餐飲市場的滲透率；另宣布將與GoShare移動共享服務展開合作，將行動支付推廣到智慧服務產業。（編輯：黃國倫）1081203

行動支付服務LINE Pay與一卡通3日宣布成立行動支付跨境聯盟，LINE Pay台灣董事長丁雄注預期，今年LINE Pay台灣會員數將成長47%至730萬。中央社記者吳家豪攝 108年12月3日

LINE Pay等6大國際支付業者3日宣布結盟，為台灣、日本、韓國與泰國用戶提供跨境支付服務。中央社記者吳家豪攝 108年12月3日

行動支付服務LINE Pay 3日宣布推出全新App開放下載，讓用戶在實體通路消費時，可享受更快速順暢的付款流程。中央社記者吳家豪攝 108年12月3日