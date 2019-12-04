PA三雄11月營收 穩懋全新月減宏捷科創高

（中央社記者韓婷婷台北4日電）功率放大器（PA）三雄11月營收全數出爐，穩懋及全新呈現月減態勢，宏捷科則連續9個月營收走高，並創下46個月來新高，動能強勁。

砷化鎵（GaAs）代工龍頭穩懋11月營收新台幣22.89億元，因美元匯率因素影響，較10月下滑1.48%，累計前11月營收190.59億元，年成長20.08%，已超越去年全年水準。

穩懋表示，第4季營收預估較第3季再增加中個位數，明年整體營運目前看來是樂觀的，成長動能來自5G、3D感測、航太及光通訊等4大產品類，尤其5G有手機及基地台的需求，帶動的需求量相當大。

因為市場需求成長，穩懋也在日前宣布第4季啟動新一輪的產能擴增，預計增加5000片產能，將月產能從目前的3.6萬片進一步拉升到4.1萬片，規劃明年第2季陸續投產貢獻營收，為旺季需求做準備。

全新也在今天公布11月營收2.41億元，月減12.93%，年增44.76%；累計前11月營收23.05億元，年增20.13%。

全新光電表示，隨著5G、WiFi 6及飛時測距（ToF）3大領域產品滲透率持續提升，未來市場需求將持續拉升，預計如無意外，明年營運展望樂觀，成長幅度有機會優於今年。受惠光通訊產品比重拉升，帶動今年前3季毛利率站穩40%，第4季目前看來營運將優於第3季。

宏捷科11月營收2.6億元，月增2.7%，年增110.5%，連續9個月維持成長走勢，並創下近46個月新高，受惠去美化轉單效應逐步發酵，在生產線去瓶頸下營運持續走高。累計前11月合併營收19.39億元，年增12.3%。

華為事件加上美中貿易戰，推動大陸品牌廠加速進行供應鏈均衡化工程，轉向拉高亞洲供應鏈比重，不少訂單從美系廠商轉向台廠，歷經1年左右時間合作，兼具價格及品質優勢的台廠趁機拉高滲透率，為後續營運奠定動能，砷化鎵廠看好明年5G滲率拉升及新應用帶動下，營運持續看旺。（編輯：楊凱翔）1081204