日月光中壢廠擬砸4.3億 建新廠消防安全設備

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）半導體封測大廠日月光中壢廠已投資新台幣5.8億元，提升公共消防安全，未來將再投入4.3億元，建造新廠房消防安全設備。

日月光指出，中壢廠經桃園市政府消防局第二大隊推薦，參加內政部消防署舉辦的全國性防火管理措施場所評比，獲頒消防署優良防火管理措施場所獎項。

日月光中壢廠副總經理沈文智表示，中壢廠積極提升公共消防安全，已投資金額5.8億元，以美國消防安全法規（NFPA）為設計基準。

未來日月光中壢廠將再投入新台幣4.3億元，建造新廠房的消防安全設備，符合高標準的高科技廠房，預防火災發生，引進顧問團隊建立具損害防阻能力的消防安全體系。

日月光中壢廠將消防安全系統朝向電腦系統整合的自動化管理，發展消防安全自動化管理的線上管理系統，包含消防安全設備線上管理系統、6S暨消防/安全自主管理周檢電子簽核系統、銑洞申請作業電子簽核系統等。

另外，日月光中壢廠落實防火及自衛消防編組訓練，自衛消防編組以3項重點進行，包括掌握自衛消防編組名單、訓練自衛消防編組成、疏散應變能力訓練。每年有2次結合消防隊進廠，模擬災害擴大搶救訓練，在2018年，廠區共計完成13場次1萬454人次的消防疏散訓練。（編輯：張均懋）1081205