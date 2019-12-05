5G專頻專網正式上路 NCC：仍須申請審查

（中央社記者吳柏緯台北5日電）5G專頻專網正式上路，行政院院會今天通過4.8GHz到4.9GHz總共100MHz作為實驗網路，供公私部門申請。NCC強調，業者仍需要經過審查通過後才能使用。

國家通訊傳播委員會（NCC）射頻與資源管理處處長陳崇樹今天上午出席行政院院會後記者會受訪時指出，目前NCC已有針對申請5G實驗場域的規範，只要是符合資格的公私部門都可以來申請。陳崇樹說明，過去業者申請都是以商用頻段做實驗，今天5G專頻專網正式上路等同宣示，企業可以申請這個專用頻段用於5G實驗。

陳崇樹說明，在5G專頻專網上路前，NCC已經通過5G實驗申請的案件，總共有6件概念性驗證（POC）與1件商業性測試（POB），主要都是電信業者所做的實驗。如果是進行POC，不需要額外付費，如果是POB則會收一些費用。

根據NCC提供的資料顯示，目前包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與宏達電子均有依規定向NCC申請頻譜用於實驗。日前遠傳電信與台北市政府的合作案，即為POB案。

有些電信業者擔心5G專頻專網恐會影響未來的5G規劃，因此強調5G專網不能免費，對此陳崇樹強調，POB案收費的方式將會持續，以申請的用途、規模大小，向業者收取頻率使用費，而且會與電信業者的使用成本很接近，不會影響電信業者既有的權利。

由於5G專頻專網不能連接公眾網路，只能在特定場域，例如在工廠內執行智慧製造實驗，因此陳崇樹認為，業者仍會以申請POC為主。他也提到，雖然電信業者不能申請專頻專網，但是可以透過與企業、公部門合作，扮演類似顧問或是建設團隊的角色，進行5G相關的實驗。

陳崇樹進一步說明，不管是申請專網用於POB或POC，都要通過NCC的審查通過後才能使用。

除了5G的專頻專網外， 2023年第2波5G釋照的標的規劃也正式出爐，中頻段4.4GHz到5GHz將釋出300MHz，至於高頻段則優先評估37GHz到40GHz。（編輯：林孟汝）1081205