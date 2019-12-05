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嘉泥轉型旅宿業 沖繩飯店明年元月試營運

最新更新：2019/12/05 17:48

（中央社記者潘羿菁台北5日電）嘉泥拚轉型旅館事業進入收割期，董事長張剛綸表示，明年1月自主開發營運的沖繩觀光飯店國際通啟動試營運，明年旅宿占營收比重有望大幅提升。

嘉泥今天舉行法說會，起家事業為水泥生產，不過，今年第2季完成聯合水泥資產出售後，可謂正式退出水泥製造事業，僅留少數經銷業務，也因認列聯合水泥資產利益人民幣1.3億元以及台泥股利收入9.6億元，推升嘉泥今年前3季稅後淨利14.85億元，年成長約68%，每股稅後淨利（EPS）2.31元。

展望後續營運，明年1月位於日本沖繩那霸國際通Hotel Collective啟動試營運，本月底張剛綸將會帶領員工與眷屬300多人先行體驗，堪稱另類「壓力測試」。他說，國際通是嘉泥自主經營飯店，這次300多人的住宿與食物供應，是給旅館經營團隊一項挑戰。

看好沖繩觀光動能，他認為，目前日、韓旅客赴那霸觀光相當多，又以日本旅客最多，推升當地平均住房率約80%，在大環境加持之下，預估國際通後續營運展望樂觀。國際通定價策略為日圓2萬元至2.5萬元左右，嘉泥目標明年住房率約70%，全年度旅宿占營收比重約30%，將比今年的3%大幅成長。

日本沖繩豐見城豐崎飯店目前確定交由洲際酒店集團經營，預計2023年完工，嘉泥可望認列營收與獲利。

嘉泥今年也出售上海嘉環土地，執行長王立心說，初步估計處分利益約人民幣7000多萬元，將要到明年上半年認列，有望支撐公司營運正向發展。（編輯：楊玫寧）1081205

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