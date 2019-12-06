公建預算執行績效佳 工程會估年底達成率逾9成

（中央社記者潘姿羽台北6日電）公共建設執行績效寫下好成績，工程會今天指出，108年列管的298項重大公共建設計畫，可支用預算為新台幣4228.91億元，截至10月底，已執行2794.68億元，預估年底達成率可達9成以上。

公共建設一向是政府施政重點，除了改善基礎建設、提升生活品質，也能帶動經濟成長。為了督促公共建設順利推動，行政院公共工程委員會每月召開跨部會「公共建設督導會報」，針對重大公共建設計畫的執行情形進行檢討，包括一般公共建設計畫（水資源建設計畫、電力能源計畫、五加二產業專案計畫、其他公共建設計畫），以及前瞻基礎建設公共建設類計畫。

工程會今天發布新聞稿表示，108年列管一般公共建設計畫共223項、3363.17億元，截至10月底，已執行2238.27億元，年計畫經費達成率66.55%。

至於前瞻基礎建設公共建設類計畫第2期（108年至109年）共75項計畫，108年特別預算865.74億元，截至10月底，已執行556.41億元，特別預算執行率94.69%，特別預算達成率64.27%。

工程會指出，一般公共建設計畫、前瞻基礎建設公共建設類計畫的執行情形均良好，預估年底達成率雙雙可達9成以上。

針對今年度預定完工啟用的重大工程，工程會均列管並每月追蹤辦理情形，已陸續完工啟用，如「林口電廠更新擴建計畫」的3號機順利商轉、「通霄電廠更新擴建計畫」的新1機、新2機商轉，且新3機已接受調度。

另外，「台北捷運系統環狀線建設計畫（第1階段路線）」、「台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計畫（潮州枋寮段電氣化通車） 」、「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫（草埔隧道通車）」等工程，預計在12月底前通車，蘇花改則預計明年1月6日通車。

工程會也提前盤點109年度重大公共建設計畫，將持續針對重大公共建設計畫，適時進行實地訪查及召開專案會議協處，協助排除問題，提升工程執行效率。（編輯：楊玫寧）1081206